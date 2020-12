Ochtrup, Brand eines Containers

Steinfurt (ots) - Am Montag (21.12.) wurde die Polizei in Ochtrup gegen 05.20 Uhr zu einem Brand am Stadtpark gerufen. Ein Zeuge, der mit seinem Hund dort spazieren ging, entdeckte das Feuer. In einem Kunststoffcontainer brannte eine größere Menge Papier. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container wurde bei dem Brand vollständig beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Wer im oder am Stadtpark verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.