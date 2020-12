Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Die Polizei wurde am Montag (21.12.) gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Oranienring/Sauerbruchweg gerufen. Ein 54-jähriger Steinfurter wollte mit seinem Wagen im Kreisverkehr in Fahrtrichtung Sauerbruchweg abbiegen. Dabei übersah er vermutlich eine 54-jährige Fußgängerin. Die Steinfurterin überquerte in diesem Moment die Straße in Richtung Penny. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Steinfurterin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nach ersten Ermittlungen nicht.