Greven, Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Am Montag (21.12.) ist die Polizei gegen 07.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Ein 35-jähriger Grevener war mit seinem Fahrzeug auf dem Postdamm in Richtung Münster unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit dem Ostbeverner Damm kam das Fahrzeug ersten Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und fuhr dann in einen Graben. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Der Grevener konnte selbständig sein Fahrzeug verlassen und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 7.000 Euro.