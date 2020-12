Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (17.12.) gegen 07:15 Uhr kam es auf der Ochtruper Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 11-jährigen Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten PKW. Die Schülerin war auf dem Weg zur Schule und wollte die Fußgängerampel am Finanzamt in Richtung Sparkasse überqueren. Hierbei wurde sie von einer Fahrzeugführerin übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem sich die Schülerin leicht am Rücken verletzte. Die Fahrerin des Fahrzeugs hielt zunächst an und fragte nach dem Befinden der Schülerin, setzte jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Der PKW hatte eine silberne Farbe, die Frau als sehr schlank beschrieben. Sie war etwa 40 - 50 Jahre alt, hatte kurzes rotes, blaues und lila Haar. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115.