Ochtrup, Einbruchdiebstahl, Städtische Gemeinschaftsschule Ochtrup

Steinfurt (ots) - Aus einer Werkstatt der Städtischen Gemeinschaftsschule Ochtrup, Lortzingstraße, wurden vier Kleinkrafträder der Marke Vespa Ciao, ein Laubbläser und ein Freischneider, beides Stihl Geräte, entwendet. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zur Werkstatt, in dem sie zunächst den Bewegungsmelder zerstörten und dann zwei Bretter aus der Werkstatttür herausbrachen. Sie konnten dann von innen die Tür öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Zeit von Freitag (18.12.), 19.00 Uhr, bis Montag, (21.12.), 07.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige größere Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.