Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (17.12.) ist es an der Kreuzung Westfalenring/Burgsteinfurter Damm/Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 10-jährige Schülerin fuhr gegen 07.50 Uhr auf dem Westfalenring mit ihrem Rad vom Mühlendamm kommend entgegen der Fahrtrichtung auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Ludgerischule. An der Ampelkreuzung fuhr ein männlicher Radfahrer, der vom Burgsteinfurter Damm kam, über den Westfalenring in Richtung Friedenstraße und kollidierte mit der Schülerin. Die 10-Jährige verletzt sich dabei leicht. Der ältere Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Schülerin zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Radfahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.