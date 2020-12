Neuenkirchen, Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots) - Am Dienstag (22.12.) um 10.15 Uhr wurde auf der Emsdettener Straße ein schwarzer Mercedes beschädigt. Der Fahrer war mit seinem Auto in St. Arnold in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs. In Höhe Haus Nr. 263 kamen ihm mehrere Fahrzeuge entgegen, unter anderem auch ein Lkw, von dessen Ladefläche plötzlich einige Klinkerziegel fielen. Ein Stein traf die Stoßstange des Mercedes, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall nicht bemerkt haben dürfte, setzte seine Fahrt in Richtung Emsdetten fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.