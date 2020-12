Rheine. Räuberischer Diebstahl - Öffentlichkeitsfahndung

Rheine (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl auf eine Tankstelle am Lingener Damm im Oktober sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Der Mann war zusammen mit einer Begleiterin am Sonntag, 11. Oktober, gegen 12.00 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle gegangen. Dort holte er sich zwei Flaschen Wodka aus dem Regal und steckte sie in seinen Rucksack. Die Mitarbeiterin der Tankstelle bemerkte dies und sprach den Mann drauf an. Als dieser dann die Tankstelle verlassen wollte, griff die Mitarbeiterin nach dem Rucksack und wollte ihn festhalten. Der Mann riss ihr den Rucksack aus der Hand und flüchtete mit seiner Begleiterin. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechti ge/rheine-raeuberischer-diebstahl