Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (22.12.) ist auf dem Gelände der Pludra-Tankstelle an der Moorbrückenstraße ein Fahrzeug beschädigt worden. Der Fahrer eines silbernen Mercedes stellte sein Fahrzeug gegen 14.45 Uhr auf dem Tankstellengelände ab. In dem Moment rangierte ein grauer Peugeot rückwärts auf dem Gelände und touchierte den Mercedes, der dabei beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Fahrerin des Peugeot fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 - 25 Jahre alt, dunkle Haare, relativ klein und schlank. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine männliche Person mit blonden Haaren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.