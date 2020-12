Ochtrup, Brandstiftung

Ochtrup (ots) - Die Polizei ist am frühen Mittwochmorgen (23.12.) zu einem Brand am Marktplatz gerufen worden. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, dass ein Abfallbehälter an einem Wartehäuschen des Busbahnhofes in Flammen steht. Kurz vorher konnte der Zeuge drei Personen wahrnehmen, die sich an dem Wartehäuschen aufgehalten hatten. Danach flüchteten die drei über den Lönsweg und einen vor dort abgehenden Fußweg in Richtung Westwall. Die Feuerwehr in Ochtrup konnte den Brand löschen. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.