Rheine, Eigentümer von Diebesgut gesucht

Rheine (ots) - In Rheine hat die Polizei Ende November die Wohnung eines 22-Jährigen durchsucht, der im Verdacht steht, diverse Einbruchdiebstähle und Diebstähle aus Pkw begangen zu haben. In der Wohnung konnten mehrere Gegenstände sichergestellt werden. Ein Teil davon konnte bereits Einbruchdiebstählen zugeordnet werden. Aber nicht alle. Die Gegenstände sind jetzt im landesweiten Fahndungsportal veröffentlicht worden. Die Polizei fragt: Wem gehören die Gegenstände bzw. wer weiß, woher diese stammen? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. Hier der Link zum landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/rheine-sichergestell te-gegenstaende