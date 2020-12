Durch einen aufmerksamen Mitteiler wurde die Polizei von einem Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt. Der Zeuge hat beobachtet, wie ein 26jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst von der Fahrbahn abgekommen ist, ein Verkehrszeichen umgefahren hat und anschließend in einem Vorgarten zum Stehen gekommen ist. Die Polizei stellte bei ihrer Unfallaufnahme fest, dass die Ursache für den Unfall wohl im Alkoholisierungsgrad des Fahrers liegen könnte. Der Fahrer wurde durch die Polizei zur Wache nach Steinfurt verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Unfallort kam noch die Feuerwehr zum Einsatz, um ausgelaufenes Motorenöl aufzunehmen. Dem jungen Fahrer wurde der Führerschein abgenommen.

