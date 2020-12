Derzeit brennt eine Maschine in Emsdetten bei einer Containerfirma an der Gutenbergstraße. Das Feuer hat sich schon weiter ausgebreitet und dichte Qualmwolken steigen in den Himmel. Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz. Straßensperrungen und Verkehrsableitungen werden gerade eingerichtet. Menschen sind aktuell nicht in Gefahr. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell