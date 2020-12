Ochtrup, Einbrecher durchsuchen Keller

Steinfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag (27.12.2020) zwischen 22.00 Uhr und 09.30 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Fürstenbergstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge manipulierten sie das Einfahrtstor und gelangten so in den Keller des Hauses. Dort hebelten sie einen Kellerraum auf und durchsuchten diesen. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei in Ochtrup nimmt Hinweise von Zeugen unter Telefon 02553/9356-4155 entgegen.