Greven, Einbruch in Kiosk Kasse und Tabakwaren entwendet

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (27.12.2020), 10.30 Uhr, und Montag (28.12.2020), 07.50 Uhr, die Scheibe der Eingangstür zu einem Kiosk an der Grevener Landstraße in Reckenfeld eingeschlagen. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge eine Kasse mit Wechselgeld und darüber hinaus einige Tabakwaren. Ein Anwohner gab an, in der Nacht zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr einen Knall gehört zu haben. Möglicherweise war das das Geräusch der Fensterscheibe, die eingeschlagen wurde. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die Polizei in Greven bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.