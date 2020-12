Mettingen, Einbruch in Einfamilienhaus

Mettingen (ots) - Bei einem freistehenden Einfamilienhaus an der Raalter Straße ist am Freitag (25.12.2020) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr eine Tür aufgehebelt worden. So gelangten die unbekannten Täter in das Haus. Auf drei Etagen durchwühlten sie zahlreiche Schubladen und Schränke. Es wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Ob die Einbrecher noch mehr Beute machten, ist nicht bekannt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.