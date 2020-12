Rheine, Pkw aufgebrochen

Rheine (ots) - An der Schwedenstraße am Thieberg ist in der Zeit zwischen Samstag (26.12.2020), 18.30 Uhr, und Montag (28.12.2020), 09.00 Uhr, ein Auto aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Toyotas ein und entwendeten ein Portemonnaie mit Bargeld und Papieren. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.