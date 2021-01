Emsdetten, Schaufensterscheibe mit Gully eingeworfen, Pedelec gestohlen

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (02.01.2021) zwischen 20.00 Uhr abends und 08.36 Uhr am Morgen die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts an der Münsterstraße mit einem Gullydeckel eingeworfen. Den Deckel hatten sie offenbar zuvor aus dem Rinnstein, der sich vor dem Geschäft befindet, entnommen. Anschließend rissen die Täter ein im Schaufenster ausgestelltes, neuwertiges Pedelec aus der Verankerung und entwendeten dies. Es handelt sich dabei um das Modell Moustache Trail WEG2. Das Pedelec ist schwarz und orangefarben. Es ist den Angaben des Geschädigten zufolge ein Unikat. Der Wert liegt in einem höheren vierstelligen Eurobereich. Hinweise zu den Tätern gibt es bisher nicht. Die Polizei in Emsdetten bittet Zeugen um Hinweise unter 02572/9306-4415.