Saerbeck, versuchter Diebstahl aus Verkaufsautomaten, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - In der Bauerschaft Middendorf ist in der Nacht zu Sonntag (03.01.21) zwischen 23.00 Uhr am Abend und 09.00 Uhr am Morgen an der Straße Middendorf ein Verkaufsautomat für Lebensmittel von unbekannten Tätern angegangen worden. Der Automat steht in einer Laube. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter Teile des Eingangsbereichs der Laube. Im Inneren hebelten sie den Geldeinwurf sowie das Scheinfach des Automaten heraus. Beute machten sie offenbar nicht. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Emsdettener Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, sich telefonisch unter 02572/9306-4415 zu melden.