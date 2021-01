Ibbenbüren, Tresor aus Postfiliale gestohlen Bargeld und Briefmarken

Steinfurt (ots) - Einen ganzen Tresor haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (30.12.2020), 19.00 Uhr, und Donnerstag (31.12.2020), 08.45 Uhr, aus einer Postfiliale an der Bockradener Straße mitgehen lassen. Die Diebe hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Eingangstür der Filiale auf und gelangten so ins Gebäude. Aus einem Nebenraum entwendeten sie den Standtresor, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Briefmarken im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags befanden. Außerdem durchwühlten sie zahlreiche Regale in der Filiale. Nach ihrer Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei in Ibbenbüren bittet daher Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 05451/591-4315.