Rheine, Verkehrsunfallflucht,

Rheine (ots) - Am Mittwoch (06.01.) wurde auf dem Parkplatz des K+K Marktes an der Bonifatiusstraße 63 ein Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der braune Opel Astra war in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.15 dort abgestellt. Auf der Beifahrerseite wurden beiden Türen beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter der Telefon 05971/938-4215.