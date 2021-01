Steinfurt, Diebe stehlen vor Wohnung geparktes Auto

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag (03.01.21), 18.00 Uhr, und Donnerstag (07.01.21), 22.00 Uhr, einen vor einem Wohnhaus geparkten Pkw gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen der oder die Täter zunächst über eine Seiteneingangstür in die Wohnung an der Straße Kommende in Burgsteinfurt ein und entwendeten dort den Pkw-Schlüssel. Anschließend fuhren sie mit dem Auto davon. Der Geschädigte war aus beruflichen Gründen einige Tage nicht in Burgsteinfurt. Daher lässt sich der Tatzeitraum nicht genau eingrenzen. Eine Zeugin gab jedoch an, sie habe das Auto am Mittwoch (06.01.21) noch auf dem Abstellplatz gesehen. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen gelben VW Beetle mit dem Kennzeichen BF-KO 88. Die Polizei in Steinfurt sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben: Telefon 02551/15-4115.