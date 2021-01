Hörstel, Reifen von Sattelzugmaschinen gestohlen

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (11.01.21), 17.00 Uhr, und Dienstag (12.01.21), 09.40 Uhr, auf einem Firmengelände an der Uthuiser Straße zehn Reifen im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Täter montierten die Reifen von drei Sattelzugmaschinen ab. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.