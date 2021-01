Recke, Verkehrsunfall

Recke (ots) - Am Mittwoch (13.01.) hat sich gegen 08.15 Uhr auf der Hauptstraße, Ecke Pottkamp ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 55-jährige Frau aus Recke fuhr mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Rothertshausen. Als die Frau in Höhe Pottkamp fuhr, wollte von dort eine 56-jährige Frau, die ebenfalls aus Recke kommt, mit ihrem VW Touran nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den Wagen der 55-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 56-Jährige Frau aus Recke und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.