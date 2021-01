Ibbenbüren, mehrere Mülltonnen brennen, hohe Stichflammen

Ibbenbüren (ots) - Mehrere Mülltonnen haben am späten Mittwochnachmittag (13.01.21) in Laggenbeck am Ottenweg gebrannt. Die Stichflammen schlugen so hoch, dass Teile der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses sowie einer Garage beschädigt wurden. Offenbar hatten Unbekannte die drei Tonnen entzündet. Ob es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt, ist jedoch noch unklar. Gegen 21.45 Uhr meldeten Anwohner den Brand bei der Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten die Bewohner die Flammen bereits löschen können. Den Zeugen zufolge war wenige Stunden zuvor, gegen 17.45 Uhr, im Bereich der Mülltonnen noch alles in Ordnung. Auch ein Eigenverschulden ist derzeit nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.