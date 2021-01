Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (13.01.), 11:30 Uhr, und Donnerstag (14.01.), 09:30 Uhr, sind in Ibbenbüren an der Offenbachstraße 11 einzelne Zaunelemente eines Gartenzauns beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.