Rheine, Bücher in öffentlichem Bücherschrank angezündet

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (16.01.21) um kurz nach Mitternacht Bücher in einer öffentlichen Bücherbox des Rotary-Clubs Rheine an der Straße Auf dem Thie in Brand gesetzt. Mindestens vier der Bücher, die in einer alten umfunktionierten Telefonzelle liegen, wurden beschädigt. Ein Schaden am Bücherschrank entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.