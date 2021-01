Steinfurt, Laptops aus Container der Marienschule gestohlen

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag (15.01.21) in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 13.00 Uhr in Borghorst zahlreiche Laptops aus der Marienschule an der Nikomedesstraße gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem verschlossenen Laptop-Container, der in einem Schulraum stand. An der Containertür stellte die Polizei Hebelspuren fest. Es gibt Hinweise auf eine unbekannte Person, die sich am Donnerstagvormittag (14.01.21) ohne triftigen Grund in der Schule aufhielt. Die Person wird als männlich, etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Der Mann hatte schwarze Haare und vermutlich einen Bart. Ob er etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei in Steinfurt nimmt sachdienliche Hinweise zum Laptop-Diebstahl entgegen unter Telefon 02551/15-4115.