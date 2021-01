Mettingen, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Mettingen (ots) - Am Breslauer Ring sind unbekannte Täter am Montag (18.01.21) in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie hebelten mit einem unbekannten Werkzeug eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie der Spurenlage nach zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.