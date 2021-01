Steinfurt, rumänischer Sattelzug mit erheblichen Mängeln kontrolliert

Steinfurt (ots) - Spezialisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizei Steinfurt haben am Freitag (15.01.) einen rumänischen Sattelzug mit Auflieger auf der B54 bei Borghorst kontrolliert. Schnell wurden diverse technische Mängel festgestellt. Unter anderem an der Bremsanlage und an der lichttechnischen Einrichtung. Da vor Ort eine eingehende Untersuchung nicht möglich war, wurde der Sattelzug zur TÜV Station nach Steinfurt gebracht. Dort bestätigte ein Gutachter die diversen technischen Mängel, die die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes bereits festgestellt hatten. Außerdem stellte der Gutachter fest, dass die Verplombung für den Fahrtenschreiber beschädigt war. Eine daraufhin durchgeführte Überprüfung ergab aber, dass keine Manipulationen am Fahrtenschreiber vorgenommen wurden. Dem Fahrer wurde aufgrund der technischen Mängel die Weiterfahrt untersagt. Das rumänische Unternehmen musste durch den Fahrer eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe zahlen. Außerdem müssen die Mängel am Sattelzug beseitigt werden, die ebenfalls in vierstelliger Höhe liegen werden, schätzen die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes.