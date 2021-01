Rheine, Pakete aus Lieferwagen gestohlen

Rheine (ots) - An der Wehrstraße hat ein unbekannter Täter am Dienstag (19.01.21) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.35 Uhr mehrere Pakete aus dem Lieferwagen eines Zustelldienstes gestohlen. Die Fahrerin hatte ihr Fahrzeug verlassen, um eine Zustellung zu machen. In dem Moment entwendete der Täter drei Pakete aus dem Wagen. Ein Zeuge, der den Diebstahl beobachtete, konnte folgende Täterbeschreibung machen: Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte blondes, kurzes Haar. Der Mann trug eine Camouflage-Hose. Er flüchtete auf einem dunklen Hollandrad in Richtung Bayernstraße. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.