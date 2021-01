Ibbenbüren, Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Eine 74-jährige Radfahrerin aus Ibbenbüren ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (20.01.21) gegen 15.45 Uhr auf der Münsterstraße/Einmündung Bogenstraße schwer verletzt worden. Die Frau lief zunächst auf der Münsterstraße auf dem Fußgängerweg in Richtung Innenstadt. Dort wollte ein 63-jähriger Ibbenbürener mit seinem Pkw von der Bogenstraße nach rechts in die Münsterstraße einbiegen. Zunächst ließ er ein paar Autos vorbei, die auf der vorfahrtsberechtigen Münsterstraße fuhren. Als der Ibbenbürener anfuhr, um abzubiegen, übersah er die Fußgängerin und es kam zum Unfall. Die 74-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.