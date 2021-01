Rheine, Einbruch in Sportheim an der Devesfeldstraße

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (19.01.21), 19.30 Uhr, und Mittwoch (20.01.21), 12.00 Uhr, ein vergittertes Fester eines Sportheims an der Devesfeldstraße in Schleupe aufgestemmt. Die Täter durchsuchten das gesamte Vereinsheim, beschädigten einen Schrank und brachen eine Tür auf. Sie entwendeten eine Getränkekiste. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.