Emsdetten, Schaufenster mit Stein eingeschlagen, Fahrrad gestohlen

Emsdetten (ots) - An der Amtmann-Schipper-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (21.01.21) gegen 01.57 Uhr mit einem größeren Stein die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts eingeschlagen. Anschließend stahlen sie mindestens ein Fahrrad aus dem Schaufenster und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Ein weiteres Rad, das offenbar durch das Schaufenster gezogen und entwendet werden sollte, ließen die Täter beschädigt zurück. Durch das Einwerfen der großflächigen Doppelgas-Scheibe und den Diebstahl der Räder entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Emsdetten nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.