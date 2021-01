Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Mittwoch (20.01.), um 07.50 Uhr, wurde das Fahrzeug durch den geschädigten Emsdettener vor dem Haus Eschstraße 50 in Emsdetten abgestellt. Als er wenig später, um 08.40 Uhr zu seinen schwarzen VW Passat zurückkehrte, stellte er eine nicht unerhebliche Unfallbeschädigung hinten links an seinem Pkw fest. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1500 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4455.