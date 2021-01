Rheine, Fahren unter Drogeneinfluss

Rheine (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes der Kreispolizei Steinfurt hat am Donnerstag (21.01.) in Rheine einen 32-jährigen Rheinenser kontrolliert. Der Mann war gegen 14.16 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Hovestraße Richtung Innenstadt unterwegs. Den Beamten fiel das Fahrzeug auf, weil die Ladung mangelhaft gesichert war. Im Rahmen der weiteren Kontrolle zeigte der Mann dann drogentypische Auffälligkeiten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine hinzugerufene Ärztin entnahm dem Rheinenser noch an der Kontrollstelle eine Blutprobe. Sollte sich dabei das Ergebnis des Drogenvortests bestätigen, erwarten den Mann ein Bußgeld von etwa 500 Euro und ein Fahrverbot. Außerdem muss der Rheinenser dann die Kosten des gesamten Verfahrens übernehmen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.