Rheine, Baum fällt auf Auto, 26-Jährige leicht verletzt

Rheine (ots) - Während des Sturms in der Nacht zu Donnerstag (21.01.21) hat es einen Unfall mit einer Leichtverletzten gegeben, weil ein Baum auf ihr Auto stürzte. Die 26-jährige Autofahrerin war am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr auf der Brookstraße in Altenrheine in Richtung Zum Poggenpohl unterwegs, als der Baum vom Straßenrand auf ihr Fahrzeug fiel. Dadurch drehte sich der Wagen der Autofahrerin um 180 Grad und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau trug leichte Verletzungen davon, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Die Brookstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr räumte die Straße.