Ochtrup, Einbruch in Container auf Schulgelände

Ochtrup (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (20.01.21), 14.00 Uhr, und Donnerstag (21.01.21), 10.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu Containern auf dem Gelände der Realschule an der Lortzingstraße verschafft. Die Container werden übergangsweise als Unterrichtsräume genutzt. Die Täter brachen ein Schloss an der Außentür auf und gelangten so in die temporären Klassenzimmer. Außerdem wurde eine Doppelglasscheibe eingeschlagen, eine weitere Scheibe wurde stark beschädigt. Im Inneren hebelten die Täter mehrere Türen auf. Die Polizei stellte entsprechende Spuren fest. Aus den Containern entwendeten die Diebe Computer und Fernseher im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter gibt es keine. Die Polizei in Ochtrup nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.