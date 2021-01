Tecklenburg, Drei Schwerverletzte nach Kollision auf Herkenstraße - Nachtrag

Tecklenburg (ots) - Bei dem Unfall auf der Herkenstraße in Leeden am Sonntagnachmittag (24.01.21) gegen 16.35 Uhr sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie berichtet verlor ein 18-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg, der in Fahrrichtung Leeden unterwegs war, auf Höhe der Herkenstraße 16 die Kontrolle über sein Fahrzeug - möglicherweise aufgrund der winterglatten Fahrbahn. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Wohnmobil einer 49-Jährigen aus Münster zusammen, die auf derselben Straße in Richtung Lengerich fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 49-Jährige als auch der 18-Jährige sowie sein 19-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Herkenstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.20 Uhr am Sonntagabend gesperrt werden.