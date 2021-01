Greven, Zigarettenautomat gesprengt, Explosion zerstört Gerät komplett

Greven (ots) - In Greven ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. In der Nacht zu Sonntag (24.01.21) zwischen Mitternacht und 07.15 Uhr morgens sprengten unbekannte Täter den Automaten an der Ecke Grotenkamp/Hanseller Straße. Das Gerät wurde dabei komplett zerstört. Die Täter räumten den Automaten leer. Lediglich ein paar Schachten Zigaretten blieben vor Ort liegen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei in Greven bittet dringend um Hinweise von Zeugen. Sie können sich unter Telefon 02571/928-4455 melden.