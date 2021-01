Ochtrup, Diebstahl aus Supermarkt, Täter gibt gestohlenes Geld zurück und flüchtet

Ochtrup (ots) - Mit einem Ablenkungsmanöver haben sich am Freitag (23.01.21) gegen 14.10 Uhr unbekannte Täter Zugang zum Anlieferungsbereich eines Edeka-Marktes an der Laurenzstraße verschafft. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Büro. Einer der Männer klopfte zunächst innerhalb des Supermarkts an die Tür des Mitarbeiter-Bereichs. Eine Angestellte öffnete, der Unbekannte verwickelte sie in ein Gespräch. In dem Moment betraten ersten Erkenntnissen zufolge zwei weitere Täter ungesehen den Anlieferungsbereich und gelangten so in das Büro. Als eine weitere Angestellte die Täter entdeckte und ansprach, flüchteten die Diebe aus dem Laden und liefen über den Parkplatz des nahegelegenen Aldi-Marktes davon. Eine dritte Edeka-Angestellte verfolgte die Flüchtigen und rief ihnen lautstark hinterher. Daraufhin drehte einer der Unbekannten sich um, holte das zuvor entwendete Bargeld aus seiner Hosentasche und übergab es der Frau. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Wohin der dritte Täter, der die Angestellte mit einem Gespräch abgelenkt hatte, verschwand, ist nicht bekannt. Er wird als etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sehr korpulent beschrieben. Er trug einen Drei-Tage-Bart sowie eine graue Mütze. Er sprach gebrochen Deutsch. Die beiden flüchtenden Täter, ebenfalls Männer, werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,67 bis 1,70 Meter groß und korpulent. Er trug eine graue Jogginghose, einen grauen Kapuzenpulli und eine schwarze Mütze. Der andere war ähnlich alt. Er war etwas größer, 1,72 bis 1,75 Meter, und von kräftiger Statur. Seine Jogginghose, sein Pullover und seine Mütze waren schwarz. Die Polizei in Ochtrup fahndet nach den Tätern. Hinweise von Zeugen nimmt sie unter Telefon 02553/9356-4155 entgegen.