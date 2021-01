Emsdetten, versuchter Straßenraub

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben am Montagabend (25.01.21) gegen 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Schulstraße einen 39-jährigen Mann angegriffen und versucht, ihm eine Umhängetasche zu entreißen. Nach Angaben des Zeugen überraschten die Täter ihn von hinten, packten ihn und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Seine Umhängetasche umklammerte der Geschädigte fest, so dass sie ihm nicht entrissen werden konnte. In der körperlichen Auseinandersetzung fiel der 39-Jährige zu Boden, die Täter flüchteten. Aus einem Geschäft heraus rief das Opfer anschließend den Notruf. Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: Beide waren Männer und hatten dunkle Haare. Außerdem waren sie komplett dunkel gekleidet. Weitere Hinweise gibt es bislang nicht. Die Polizei in Emsdetten nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.