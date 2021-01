Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - In der Nacht von Sonntag (24.01.) auf Montag (25.01.) wurde zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr ein Hyundai i30 durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Das Fahrzeug parkte an am Fahrbahnrand der Blumenstraße. Durch den Unfall wurde der Hyundai am vorderen linken Kotflügel und am Außenspiegel der Fahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4212.