Rheine, Hühner und Hahn aus Gehege gestohlen

Rheine (ots) - Ungewöhnliche Beute haben Diebe in der Zeit zwischen Montag (25.01.21), 16.00 Uhr, und Dienstag (26.01.21), 15.00 Uhr, gemacht: Die unbekannten Täter stahlen zwei Hühner sowie einen Hahn der Rasse Vorwerk aus einem Gehege in Rodde an der Straße Im Coelln. Dazu schnitten sie mit einem unbekannten Werkzeug einen Maschendrahtzahn auf, der die kleine Parzelle umgibt. Es entstand ein finanzieller dreistelliger Euroschaden. Die Tiere sind jeweils mit einem grünen Ring gekennzeichnet. Hinweise auf die Hühnerdiebe gibt es bislang nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 05971/938-4215.