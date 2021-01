Ochtrup, Einbruch in Tattoostudio

Ochtrup (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Mittwoch (27.01.21) gegen 01.43 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Schaufensterscheibe eines Tattoostudios an der Mühlenstraße eingeschlagen. Aus dem Gebäude entwendete er ein Tablet-Computer. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Täter wird von einem Tatzeugen, der in der Nähe des Studios wohnt, wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er trug einen hellgrauen Jogginganzug sowie eine Kapuze und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Damit flüchtete er in Richtung Hinterstraße. Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl gegen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Ochtrup melden unter Telefon 02553/9356-4155.