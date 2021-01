Ibbenbüren, Einbruch in Hotel, Bargeld gestohlen

Ibbenbüren (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag (26.01.21) in der Zeit zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr morgens Bargeld aus einem Hotel an der Osnabrücker Straße gestohlen. Der Täter verschaffte sich offenbar über eine Fluchttür Zugang zum Gebäude. Aus einer Kellnerbörse sowie aus dem Bereich der Rezeption entwendete er das Geld. Darüber hinaus drang er ins Büro des Hotels ein, wo er jedoch keine weitere Beute machte. Nach ersten Ermittlungen wird der Täter wie folgt beschrieben: Der Mann trug vermutlich eine rot-orangefarbene Winterjacke, eine schwarze Umhängetasche, eine schwarze Mütze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Außerdem hatte er eine weiße OP-Maske über sein Gesicht gezogen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.