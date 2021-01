Rheine, Wettringen, Einbruch in Seniorenheime, Tresore entwendet

Rheine, Wettringen (ots) - Sowohl in Rheine als auch in Wettringen sind Einbrecher in Seniorenheime eingestiegen und haben aus Büroräumen Tresore gestohlen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. An der Eckener Straße in Rheine-Dorenkamp schlugen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (27.01.21), 17.00 Uhr, und Donnerstag (28.01.21), 06.20 Uhr, zu. Sie zerstörten eine Fensterscheibe und konnten so das Fenster öffnen. Die Täter durchsuchten der Spurenlage zufolge die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich einen kleineren Tresor, in dem sich eine unbekannte Menge an Bargeld befand. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Daher bittet die Polizei in Rheine um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215. In Wettringen ist ein Seniorenheim am Gnoiener Platz betroffen. Dort drangen Unbekannte ebenfalls durch ein Fenster, das vermutlich auf Kipp stand, in ein Büro eines Seniorenheims ein - und zwar in der Zeit zwischen Mittwoch (27.01.21), 18.00 Uhr, und Donnerstag (28.01.21), 06.45 Uhr. Nachdem sie das Büro durchwühlt hatten, stahlen die Einbrecher auch hier einen Tresor mit unbekanntem Inhalt. Auch in diesem Fall gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei in Ochtrup nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.