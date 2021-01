Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots) - In Halverde ist zwischen Dienstag (26.01.), 15.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, eine Mauer mit Pflastersteinen an der Straße Kiebitzweg beschädigt und verschoben worden. Vermutlich hat ein unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 11 den Schaden angerichtet. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.