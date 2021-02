Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Von Samstag (30.01.) auf Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 09.30 Uhr parkte ein weißer Ford Transit in Neuenkirchen auf dem ehemaligen Parkplatz der Firma Netto an der Emsdettener Straße. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug am vorderen, rechten Kotflügel und an der Beifahrertür erheblich beschädigt. Es ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.