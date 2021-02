Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Samstag (30.01.) wurde in Hopsten an der Fürstenauer Straße in Höhe der Hausnummer 17 ein dunkelblauer VW Bulli beschädigt. Das Fahrzeug parkte um 11.10 Uhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der linken Seite am Fahrbahnrand. Der Bulli wurde am rechten Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.